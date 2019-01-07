«أراضي عجمان» تؤهل المقيّمين العقاريين

المصدر: عجمان- البيان

باشرت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان تطبيق المحور الثاني من مبادرة رصد، والمتعلق بتأهيل موظفي قسم التقييم العقاري والأقسام الأخرى المعنية، بما يتناسب مع متطلبات المجلس العالمي لمعايير التقييم- المنظمة الخاصة المستقلة غير الربحية لتطوير المعايير الفنية والأخلاقية اللازمة لعمليات التقييم-، كما أنها مسؤولة عن تطوير معايير التقييم الدولية، والإرشادات الفنية المقترنة بها، بغرض تعزيز الضمان، وحماية المصلحة العامة بكل فاعلية.

ويغطي البرنامج القواعد الأساسية للتقييم بحسب المعايير العالمية المعتمدة، ويركز على أساليب متنوعة لفهم أساسيات عملية التقييم الخاصة بتقييم الأصول المختلفة؛ السكنية والتجارية والصناعية والمستشفيات والمدارس والأراضي الخالية والأراضي قيد الإنشاء وغيرها.