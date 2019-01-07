كلية دبي للسياحة تستقبل أول دفعة من طلبة منحة «مدينة الذهب»

المصدر: دبي- البيان

استقبلت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) أول دفعة من طلبة المنحة الدراسية «مدينة الذهب»، التي تقدّمها الكلية بالتعاون مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات. وبناءً عليها يحصل 20 طالباً من المواطنين والمقيمين على منحة دراسية مخصصة لمجال تجارة التجزئة، تشمل تغطية كافة تكاليف البرنامج التدريبي على مدار العام لكل طالب.

وسيتمكّن الطلبة عند استكمال البرنامج بنجاح من التقدّم لفرصة الحصول على وظيفة مناسبة لدى أي من أعضاء مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، وبالتالي تمكينهم من الانضمام إلى سوق العمل وهم يمتلكون خبرات عملية.

وتعتبر المنحة الدراسية «مدينة الذهب» جزءاً من التعاون المستمر بين كلية دبي للسياحة والشركاء من القطاعات ذات الاهتمام المشترك لتوفير فرص تدريبية للطلبة، بالإضافة إلى التعرف إلى خبراء هذه الصناعة.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: «منحة «مدينة الذهب» الدراسية هي باكورة سلسلة مقبلة من المنح الدراسية والمبادرات التي سيقدّمها صندوق المنح الدراسية لدى كلية دبي للسياحة، وذلك بالتعاون مع شركاء القطاع.

ونحن سعداء بما حققته هذه المنحة الدراسية من نجاح، والذي تمثّل بالإقبال اللافت لطلبات الالتحاق، وسنواصل تلك الجهود لتمكين المواهب الشابة من مواطنين ومقيمين، ومساعدتهم على تحقيق النجاح في قطاع السياحة، أحد أسرع قطاعات دبي نمواً وحيوية».

وتجمع منحة «مدينة الذهب» بين التعليم النظري واكتساب الخبرات العملية، وتقدّم للطلبة فرصة التطبيق العملي والمباشر في قطاع تجارة التجزئة. وباب قبول الطلبات مفتوحاً الآن لقبول دفعة سبتمبر 2019.