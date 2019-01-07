غرفة أبوظبي تنظم برنامج إعداد المحكمين للكوادر الخليجية

المصدر: أبوظبي - وام

تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامج تأهيل وإعداد المحكمين (الشهادة الاحترافية)، وذلك بهدف تأهيل الكوادر الوطنية بدول الخليج العربية، للعمل في مجال التحكيم ورفع مستوى الأداء التحكيمي لدى العاملين والمهتمين بشؤون التحكيم.

وأشار محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي إلى إقبال العديد من المهتمين بمجال التحكيم. ويشارك في البرنامج الذي تستضيفه أبوظبي نخبة مختارة من المدربين المتخصصين.

وبدأ مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري بالغرفة، الذي ينظم البرنامج الأسبوع المقبل تحت إشراف علمي من الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي للمركز بتسجيل الراغبين في البرنامج للعام 2019، حيث يتكون البرنامج من 6 مراحل مرتبطة.