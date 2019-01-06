’اينوك‘ تختتم عام 2018 بافتتاح خمس محطات تعمل بالطاقة الشمسية

المصدر: البيان الإلكتروني

اختتمت مجموعة ’اينوك‘ عام 2018 بافتتاح خمس محطات خدمة جديدة، موسعةً شبكتها من المحطات ليصل عددها إلى 128 محطة في الدولة، الأمر الذي يساهم في تحقيق هدفها المتمثل في تعزيز حضورها بقطاع بيع الوقود بالتجزئة بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2020.

وتقع المحطات الجديدة في وادي الصفا، وطريق دبي العين، ومنطقة الورسان 3، وند الشبا 3، والمحيصنة 5. وستلبي هذه المحطات احتياجات الوقود لسكان هذه المناطق والسياح أيضاً، علاوة على مستلزماتهم اليومية الضرورية. وبُنيت المحطات الخمس بما ينسجم مع مواصفات ومعايير الأبنية الخضراء المحددة من قبل بلدية دبي. وتم تصميم الخزانات بجدران مزدوجة بما يتوافق مع معايير ’مختبرات أندررايترز‘ (UL)، إضافة إلى أنابيب الوقود ذات أنظمة الاحتواء الثانوية للحد من احتمالات التلوث البيئي.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ’اينوك‘: "تواصل ’اينوك‘ تركيزها الكبير على تلبية وتيرة الطلب المتنامية على الوقود، آخذة بعين الاعتبار الارتفاع في عدد سكان دبي وضرورة دعم تطوير البنية التحتية للإمارة. وتنسجم خططنا بتوسيع شبكتنا لبيع الوقود بالتجزئة مع أهداف ’خطة دبي 2021‘ الرامية إلى إرساء دعائم مدينة ذكية مستدامة، ومساعينا الدؤوبة لتطوير محطات خدمة تعمل بالطاقة الشمسية. وفي إطار الاستعدادات لانعقاد ’إكسبو 2020 دبي‘، الحدث العالمي المرتقب الذي سيستقبل أكثر من 25 مليون زائر، فإننا ماضون قدماً في جهود تعزيز البنية التحتية للمدينة لتلبية احتياجات الوقود على المديين القصير والطويل".

ويمكن لألواح الطاقة الشمسية المركبة على سقف كل محطة توليد 120 كيلوواط في الساعة خلال أي يوم نموذجي، أي أكثر بنحو 30 بالمئة من إجمالي الطاقة اللازمة لتشغيل المحطة. ويتم تحويل الطاقة الفائضة من الألواح الشمسية إلى شبكة ’هيئة كهرباء ومياه دبي‘ الرئيسية من خلال عداد الطاقة الشمسية الذي يتتبع كمية الطاقة المُعاد ضخها إلى شبكة الكهرباء.

وكما هو الحال في جميع محطات الخدمة التي تصممها وتبنيها مجموعة ’اينوك‘، تضم كل من المحطات الجديدة منصات شحن المركبات الكهربائية من ’هيئة كهرباء ومياه دبي‘، وشاشات رقمية على الأعمدة الخارجية لساحة المحطة. وتضم المحطة متاجر ’زووم‘ و’برونتو‘ و’أوتو برو‘. ويمكن للعملاء دفع فواتير الخدمات التي يحصلون عليها باستخدام خيارات سداد غير نقدية، سواءً عبر بطاقاتهم الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر، أو من خلال خيارات الدفع بأجهزتهم المتحركة على غرار تطبيق "دبي الآن"، ونظام ’اينوك‘ لبيع الوقود بالتجزئة القائم على تحديد هوية المركبات (ViP)، وبطاقات "نول" و خدمة ENOC Pay.