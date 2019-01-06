وفد أميركي يزور دبي للاطّلاع على تجربتها العقارية

المصدر: دبي - البيان

تستقبل دائرة الأرضي والأملاك في دبي وفداً من الولايات المتحدة من المؤسسات الحكومية والخاصة يضم أكثر من 150 وكيلاً عقارياً و11 مستثمراً يبحثون عن فرص استثمارية في دبي.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «مع بداية العام الجديد، نعلن دخول سوق دبي العقاري في مرحلة جديدة من النمو للترويج للفرص العقارية، حيث تعد بيئة دبي آمنة للعيش والعمل والاستثمار، إضافة إلى المناخ الاقتصادي المتنوع القادر على استقطاب كل قطاعات الأعمال.

ويتجلى هذا باستقبال أراضي دبي وفداً عقارياً من الولايات المتحدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الحيوية في القطاع العقاري لإمارة دبي، التي تميزها عن غيرها من الأسواق العالمية، حيث تحتل مكانة بارزة بين أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر».

وأضاف: تهدف هذه الخطوة التي يتبناها قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في أراضي دبي إلى تعزيز الأجندة الثرية من مبادراته المبتكرة التي يهدف من خلالها إلى ترسخ الشفافية وتعزيز مكانة دبي بيئةً جاذبة للاستثمار، بما يساعدها على تحقيق رؤيتنا الطموحة، لجعل دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة.

وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري: «يسرنا استقبال الوفد الأميركي في دبي الذي سيصل يوم 13 يناير الجاري وستكون زيارته على مدار 6 أيام، حيث ستشكل الزيارة باكورة مبادراتنا الترويجية للفرص العقارية في العام الجديد، في الوقت الذي يدخل فيه سوق دبي العقاري مرحلة جديدة من النمو المستدام التي تبشر بموجة صاعدة تتزامن إحدى ذرواتها مع انطلاق معرض إكسبو 2020 في العام المقبل».

وسيطلع الوفد خلال الزيارة على عدد من المشاريع العقارية للمطورين مع تقديم العروض التوضيحية التي تبرز عوامل الاستقرار السياسي والاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص، إلى جانب تسليط الضوء على تشريعاتها وقوانينها العقارية التي تعد من عوامل التحفيز المهمة للاستثمار العقاري.

وتأتي الزيارة في بداية العام الجديد ثمرة تنسيق مشترك بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وأمين الترويج العقاري في الولايات المتحدة، وشركة عقاري جلوبال ليميتد وشركة «سنتشري 21 الإمارات». وتعد المبادرة الأولى من نوعها للترويج لسوق دبي العقاري، بهدف جذب المستثمرين والوسطاء العقاريين من الولايات المتحدة والعالم، وتشجيعهم على زيارة دبي والاستثمار عقارياً فيها.

وسيركز ممثلو ‎أراضي دبي على الكشف عن الفرص الاستثمارية الحيوية في القطاع العقاري لإمارة دبي التي تمثل قصة نجاح مميزة بين الأسواق العالمية، وكانت أراضي دبي قد سجلت حضوراً متميزاً لها بوصفها شريكاً استراتيجياً عالمياً في مؤتمر الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الأميركية الذي استضافته مدينة بوسطن قبل نهاية العام الماضي.

وتكمل الزيارة البرنامج الترويجي الذي يتبناه قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، لتسهم في استقطاب الاستثمارات من السوق الأميركي الضخم إلى سوق دبي العقاري.

معرض

من ناحية أخرى، وبصفتها أحد الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين لمعرض العقاري الدولي، تشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي في المعرض العقاري الدولي الذي تنظمه شركة «استراتيجي للمؤتمرات والمعارض» في مصر خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2019، إضافة إلى مشاركتها في نسخة المعرض التي تستضيفها مدينة جدة السعودية على مدار 4 أيام، وتنطلق في 17 من الشهر نفسه.

وتسجل أراضي دبي شراكتها الاستراتيجية مع نسختي المعرض ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة دبي وجهةً متميزة في قطاع التطوير والاستثمار العقاري، وحرصها على الترويج للمشاريع العقارية البارزة في دبي، حيث تسهم في توفير الفرص الترويجية لشركات التطوير العقاري المشاركة في المعرض، والتواصل مع متعامليها في السعودية ومصر اللتين يحتل المستثمرون منهما مرتبتين متقدمتين على قائمة الجنسيات الأكثر إقبالاً على الاستثمار العقاري في إمارة دبي.

وقالت ماجدة علي راشد: «تعكس مشاركتنا مدى حرصنا على تسجيل حضور متميز في مختلف المحافل الدولية المتخصصة بقطاع العقارات، بهدف ترسيخ ثقة المطورين العقاريين، والترويج لأبرز مشاريعهم، وشرح الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في الإمارة، خاصة في ظل حزم الحوافز الجديدة التي أعلنت عنها الإمارة مؤخراً، لتظل الوجهة الرائدة عالمياً عندما يتعلق الأمر بالاستثمار العقاري».