جمارك دبي تشارك بمؤتمر «إنقاذ الجمارك الرقمية في الدول العربية» في الأردن

المصدر: دبي - البيان

شاركت جمارك دبي بدعوة من دائرة الجمارك الأردنية في مؤتمر إنقاذ الجمارك الرقمية في الدول العربية، وهو اللقاء الثاني من سلسلة لقاءات التجارب والممارسات الإدارية الناجحة في القطاع الجمركي واستضافته عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمّان.

وقدّم حسام جمعة محمد، مدير إدارة الابتكار في الخدمات، عرضاً عن التصميم المؤسسي تحدث من خلاله عن أهم فوائد تطبيق مبادرة التصميم المؤسسي في ربط وتوثيق جميع مكونات المؤسسة، وتحقيق السرعة والدقة والجودة في اتخاذ القرارات وإتاحة إدارة فعّالة للتغيير، ومعرفة تأثيرات التغيير على المؤسسة، والتنسيق التام بين الجانب الإداري والأعمال من جهة، وبين الجانب التقني من جهة أخرى، وكذلك تقليص الوقت من خلال إعادة استخدام مخططات المؤسسة، التي تم تصميمها وتوثيقها، ونشر المعرفة المترابطة المتكاملة الجمركية وغير الجمركية.

وتم عرض نظام القدرات المؤسسية، وهي مبادرة أطلقتها جمارك دبي في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ مرحلة جديدة من التميز التي نتطلع إليها في العمل الحكومي، وتهدف المبادرة إلى تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسة على المستوى العالمي، وتطوير القدرات المؤسسية لاستشراف التوجهات المستقبلية، وتوجيه الاستثمار، وحصلت هذه المبادرة على ست جوائز عالمية.