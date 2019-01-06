مطار دبي أفضل محطات التوقّف في العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدر مطار دبي الدولي قائمة أفضل محطات التوقف وفقاً لما نشرته مجلة «كونديه ناست ترافيلر» ويعد المطار أكبر مركز في الشرق الأوسط والقاعدة الرئيسية لشركة طيران الإمارات في دبي وجناحها الاقتصادي فلاي دبي. وأوضحت المجلة: «نما المطار بوتيرة سريعة لدرجة أن المباني الحالية تكتظ بالمسافرين، خاصة خلال ساعات الذروة قرب منتصف الليل».

وتعد طيران الإمارات واحدة من أفضل شركات الطيران في العالم.ومن جهة ثانية، حلّت دبي في المرتبة الرابعة عالمياً في قائمة أكثر الوجهات شعبية لدى المشاهير، التي نشرتها صحيفة «ميرور» البريطانية وضمت 6 وجهات.

وقالت الصحيفة إن دبي محط أنظار المشاهير في العالم، خاصة أنها توفر شواطئ رائعة، ومعالم بارزة، بما في ذلك برج خليفة، ومطاعم وفنادق فخمة وحدائق ملاهٍ ومتنزهات مائية، كما أن هناك عدداً كبيراً من الفنادق الرخيصة من فئتي الأربع والخمس نجوم. وتصدرت المالديف القائمة، تبعتها سيشيل، ثم تايلاند.

وضمت قائمة المشاهير خلال شهر ديسمبر كريستيانو رونالدو، وداني داير، وجاك فينشام، وكيم كارادشيان، ومايكل كيجان، ومارك رايت. وعلى صعيد متصل، تصدرت دبي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في أفضل الوجهات السياحية 2019 وفقاً لما نشرته مجلة «تريب إدفايزر» محتلة المركز 17 عالمياً.

وقالت المجلة: «دبي هي الوجهة التي تجمع بين الثقافة المعاصرة والتاريخ العريق، بين المغامرة والتسوق والترفيه من الطراز العالمي، ولا يمكن للزائر أن يفوت فرصة مشاهدة عرض في أوبرا دبي، والاستمتاع بقضاء فترة الظهيرة على طول خور دبي، واستكشاف أسواق الذهب والأقمشة والتوابل، وللباحثين عن الإثارة يمكن التحليق فوق الكثبان الرملية في منطاد الهواء الساخن أو القفز المظلي فوق جزيرة نخلة جميرا».