المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت مجلة «إي بي-5 انفستور» الأميركية أن دبي تستقطب الأجانب من أصحاب الثروات الفائقة، حيث يعيش فيها حالياً أكثر من 8600 مليونير، ووصفت دبي بأنها سوق متنامية شديدة الأهمية ولها تأثير بالغ في المنطقة المحيطة بها.

وسلط تقرير المجلة المتخصصة في شؤون الهجرة والعمالة الأجنبية، الضوء على المناخ الجاذب للاستثمارات الذي تتمتع به دبي وجعلها قادرة على استقطاب هذا العدد الهائل من المليونيرات، موضحاً أن الإمارات بصفة عامة ودبي خاصة صارت خلال السنوات الأخيرة مركزاً مرموقاً للاستثمارات الأجنبية واحتضان المستثمرين من أصحاب الثروات الطائلة الساعين إلى التوسع في مراكز تجارية عالمية.