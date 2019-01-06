30 دولة في «القمة العالمية للاستثمار» بقطاع الطيران

المصدر: دبي - البيان

تشارك أكثر من 30 دولة من مختلف أنحاء العالم في فعاليات «القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران بمدينة دبي»، وتضم القائمة السعودية، ومصر، والمغرب، ولبنان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ، والهند، وأستراليا، وكندا، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وأيرلندا، وأوكرانيا، وألبانيا، والبرازيل، وماليزيا، ونيجيريا، وغيرها العديد من الدول.

وتقام القمة التي تنظم دورتها الأولى الهيئة العامة للطيران المدني، في إنتركونتيننتال دبي فيستسفال سيتي من 27 ولغاية 29 يناير تحت شعار: «ربط الأسواق المتقدمة والناشئة عبر الاستثمار في قطاع الطيران»، وتضم قائمة المتحدثين الرسميين مسؤولين وشخصيات اقتصادية مهمة.

أبرزهم: معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، والشيخ أيمن بن أحمد بن سلطان الحوسني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإدارة المطارات، وعلاء سمان مدير الإدارة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص في الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، ولورينزو دي لوريتو نائب، رئيس المبيعات والتسويق في مطار ميونيخ، وبيريه هوجوز، رئيس الشؤون التجارية في مطارات فينيس الفرنسية.