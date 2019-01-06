دبي للاستثمار: وتيرة متسارعة للعمل بـ«مركز الفجيرة للأعمال»

المصدر: الفجيرة- البيان

أعلنت شركة دبي للاستثمار أن العمل في مشروع مركز الفجيرة للأعمال، البالغة تكلفته 460 مليون درهم والذي يتم تطويره من خلال «الطيف للاستثمار» مشروعها المشترك مع مؤسسة الفجيرة للاستثمار، الذراع الاستثمارية لحكومة الفجيرة، اكتمل بنسبة 20,5%.

وتسير الأعمال الإنشائية في المشروع بوتيرة متسارعة لإنجازه في يونيو 2020 قبل الجدول الزمني المحدد في الربع الأخير من 2020.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمركز الفجيرة للأعمال، وهو مشروع مشترك بين «الطيف للاستثمار» و«مؤسسة الفجيرة للاستثمار»، 96,4 ألف متر مربع كما سيضم برجين، حيث سيتكون الأول من 19 طابقاً وسيخصص للمكاتب، وسيكون الثاني فندقاً بنفس الارتفاع، بالإضافة إلى مركز تجاري ومحال للتجزئة مع مواقف للسيارات تستوعب أكثر من 670 سيارة.

وزار خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، موقع المشروع مؤخراً برفقة أعضاء مجلس الإدارة للاطلاع على سير العمل.

ووصل الارتفاع الحالي لبرج الفنادق إلى مستوى الطابق الـ18 ويتم العمل على إنجاز الطابقين الأخيرين، بينما تبقى 8 طوابق غير مكتملة في برج المكاتب. كما تتواصل الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية مع الاقتراب من إنهاء أعمال الطابوق. ويقوم فريق العمل بتعهيد أعمال الديكور الداخلي والأثاث والتجهيز للمشروع.

وقال خالد بن كلبان: «يتم إنشاء مركز الفجيرة للأعمال في موقع استراتيجي لمواكبة متطلبات السوق؛ وهو يخلق فرصاً قوية للتجارة والأعمال، فضلاً عن إرسائه معايير جديدة في مجال التنمية الحضرية. ويسعدنا تقديم أعمال المشروع بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المحدد».

ويقع مركز الفجيرة للأعمال وسط مدينة الفجيرة بإطلالة على جامع الشيخ زايد. وتعمل الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية - الشرق الأوسط كمقاول للمشروع، في حين تتولى شركة ديوان للاستشارات الهندسية والمعمارية صفة الجهة الاستشارية.