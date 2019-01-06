13 شركة فرنسية في معرض «عرب بلاست»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً «بيزنس فرانس» تنظيم جناح فرنسي هو الأول من نوعه بمعرض عرب بلاست بمشاركة 13 شركة تمثل مختلف قطاعات هذه الصناعة.

ويعد معرض عرب بلاست معرضاً ريادياً في مجال صناعة البلاستيك على مستوى الشرق الأوسط. ويمثل منصة خاصة جاذبة للأعمال وملتقى مثالياً للعارضين الفرنسيين الراغبين في تطوير أو تكثيف نشاطهم على مستوى الأسواق المحلية والإقليمية.

ويعد قطاع تصنيع البلاستيك في فرنسا قطاعاً هيكلياً يحظى بنمو متطور. ففي عام 2017 استطاعت صناعة البلاستيك والمكونات المركبة تسجيل حجم أعمال بلغ 30.2 مليار يورو وهي نتائج مطابقة تقريباً لما تم تحقيقه عام 2007 (31 مليار يورو).

ويمثل هذا القطاع 3500 شركة و128.000 موظف حيث يخدم 110 قطاعات اقتصادية يتصدرها بشكل خاص قطاعات الأغذية والصناعات الغذائية (19%) والسيارات (17%) والتشييد والبناء (12%) والكهرباء والإلكترونيات (10%) والقطاع الطبي (10%).

المميزات الرئيسية

وتتمتع صناعة البلاستيك في فرنسا بالقوة الابتكارية الجماعية التي تحظى بدورها بدعم المركز الصناعي التقني الـ أي.بي.سي (الابتكار /البلاستيك /المكونات المركبة). ولا يقتصر الابتكار على المنتجات والخامات فحسب فالابتكار بل يشمل أيضاً المعدات والأدوات.

إذ يعمل 7600 شخص في مجال البحث والتطوير بقطاع البلاستيك باستثمار 636 مليار يورو في الأبحاث والتطوير عام 2016. وهناك العديد من المميزات التي تتمتع بها صناعة البلاستيك.

وهناك تنظيم داخلي للقطاع على هيئة شبكة تعمل بتعاون وثيق مع الشركات مع التزام تام بتحقيق الطموح الفرنسي الخاص بالاقتصاد الدائري الذي يعكس سياسة واعية لتدريب الأشخاص بهدف ضمان التطوير الدائم لمهارات وكفاءات العاملين.

ومن ثم تعمل هذه المميزات الإضافية في مجال صناعة البلاستيك على تدعيم طموح البلاد لتحقيق التزاماتها المستقبلية. ومنذ عام 2010 حققت صادرات المنتجات البلاستيكية نمواً سنوياً بلغ 4.2% في إطار تقديرات حول إمكانية تحقيق 5.2% هذا العام. كما تحتل فرنسا المرتبة الثانية أوروبياً والسابعة عالمياً.