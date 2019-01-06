«غرفة الشارقة» تختتم تقييم المنشآت المشاركة في «التميّز الاقتصادي»

المصدر: الشارقة ــ البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة انتهاء مراحل التقييم لكافة المُنشآت المشاركة في الدورة الثالثة من «جائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي» لعام 2018، إحدى مبادرات الغرفة الهادفة إلى نشر ثقافة الجودة والتميّز في القطاع الخاص الإماراتي والخليجي.

وقالت ندى عبدالسلام الهاجري منسق عام جائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي، إن الجائزة حظيت باهتمام واسع في دورتها الثالثة من جانب مجتمعي الأعمال المحلي والخليجي، مؤكدة حرص غرفة الشارقة الدؤوب على تعزيز دور الجائزة في تنمية وتطوير أداء وكفاءة القطاع الخاص.

وأوضحت الهاجري أن فرق التقييم أنجزت مهامها في إطار مرحلة الزيارات الميدانية والتقييم الأوّلي والدرجات التقديرية، موضحة أن لجنة التحكيم بصدد عقد اجتماع خلال شهر يناير الجاري لاعتماد النتائج.