تعاون بين «اقتصادية عجمان» و«صندوق خليفة» لدعم رواد الأعمال الإماراتيين

المصدر: عجمان- البيان

وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اتفاقية تعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع بشأن تعزيز التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود المشتركة في سبيل دعم رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين. ووقع الاتفاقية كل من علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وعبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع.

وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان: «تكتسب اتفاقية التعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع أهمية خاصة، كونها تشكل خطوة متقدمة في سبيل تعزيز ريادة الأعمال ودعم وتشجيع الشباب المواطنين على الانخراط في العمل الحر وتأسيس المشاريع والمنشآت الصغيرة التي باتت تشكل العمود الفقري للاقتصادات المتقدمة حول العالم».

وأكد عبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع" حرص الصندوق على تعزيز أطر التعاون مع الجهات الحكومية والاتحادية، في سبيل تعزيز ريادة الأعمال والوقوف إلى جانب الشباب المواطنين في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.