«ستيل فاب 2019» يستقطب 300 شركة عالمية في الأعمال المعدنية

المصدر: الشارقة- البيان

يشهد معرض الأعمال المعدنية «ستيل فاب 2019» الذي يستضيفه مركز اكسبو الشارقة خلال الفترة 14-17 يناير الجاري، مشاركة عدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الصلب واللحام والمعادن، عبر أجنحة وطنية تضم كبريات الشركات التجارية والمُصنّعة في العالم، ويجمع الحدث أكثر من 300 شركة تمثل نُخبة المُصنّعين والمُورّدين العالميين الذين يعرضون أحدث الابتكارات لأكثر من 1000 علامة تجارية دولية.

وقال سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن تزايد عدد الأجنحة الوطنية المشاركة في «ستيل فاب» من عام إلى عام، والتي تمثلت خلال دورة المعرض الماضية بحضور الجناح الألماني في إطار اتفاقية التعاون المُوقّعة بين اكسبو الشارقة وشركة «ميسي إيسن» الألمانية، والتي توّجت هذا العام بمشاركة المملكة المتحدة بجناح وطني، يُعزّز مكانة الحدث ويؤكد أهميته المتنامية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

ويستضيف «ستيل فاب» الحدث التجاري الأضخم من نوعه في مجال صناعة المعادن والصلب على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي يحظى بدعم اتحادات دولية رائدة في القطاع، للمرة الأولى جناحاً وطنياً للمملكة المتحدة يضم 6 من أكبر الشركات الصناعية البريطانية.