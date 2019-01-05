«إنترسك» يستشرف النمو الإقليمي لسوق الأمن التجاري

المصدر: دبي - البيان

تنطلق يوم 10 يناير الجاري في دبي أعمال الدورة الـ 21 لمعرض «إنترسك»، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتنظمه شركة ميسي فرانكفورت.

ويعد «إنترسك» أكبر معرض متخصص لحلول وتقنيات الأمن والسلامة في العالم، ويشهد مشاركة أكثر من 1300 عارض من 59 دولة، بما في ذلك 18 من أفضل 20 مورداً للأمن التجاري في العالم.

وأكد منظمو المعرض على نمو أدوات ومعدات سوق الأمن التجاري إقليمياً، وتطور سوق مكافحة الحرائق بالمنطقة. وأفادت شركة الأبحاث «6 دبليو آر» بأن الأمن التجاري يستحوذ على نصيب الأسد من هذا الرقم، حيث تقدر قيمة سوق الأمن التجاري إقليميا بنحو 2.9 مليار دولار في عام 2018، لتصل إلى 7.4 مليارات دولار بحلول العام 2024.