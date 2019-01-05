«فاليوسترات»: النمو السكاني كفيل باستيعاب فائض مخزون العقارات في دبي

المصدر: ■ دبي - سيد صالح

أكدت شركة «فاليوسترات» للاستشارات العقارية أنه لا خوف من فائض المعروض من الوحدات العقارية في دبي مستقبلاً، لأن الزيادات في أعداد الوافدين للسكن في الإمارة تستوعب فائض المخزون العقاري.

وأفادت الشركة في أحدث توقعات صادرة عنها بأنه في ضوء الإحصاءات المتعلقة بعدد الوافدين الجدد إلى دبي، الذي يبلغ في المتوسط نحو 200.000 شخص سنوياً، فيما يُتَوقّع أن يبلغ عدد الوحدات الفائضة خلال العام الجاري 24.700 وحدة، وذلك من واقع البيانات المتعلقة بتواريخ إنجاز المشروعات السكنية الجديدة.

ويعني ذلك أن الوافدين الجدد سيستوعبون الزيادة في عدد الوحدات، بل سيحتاجون إلى المزيد منها. وقال حيدر طعيمة، مدير الأبحاث العقارية لدى «فاليوسترات»: «أظهر عدد الوحدات السكنية الجديدة في دبي في مطلع العام الماضي بنحو 557.000 وحدة، فيما بلغ عدد الوحدات التي انتهى العمل فيها 549.917 على مدى 2018، ما يعني عجزاً بقيمة 7083 وحدة في نهاية العام».

وأضاف قائلاً: «وبالنظر إلى أنه من المتوقع أن تستقبل سوق العقارات في دبي 31.200 وحدة خلال 2019، فلن يتبقى بعد سد العجز المُرَحّل من العام الماضي سوى 24.700 وحدة، وهي أقل كثيراً من الـ 200.000 وافد جديد الذين تستقبلهم دبي في كل عام».