دبي وجهة الزيارة الأولى عالمياً 2019

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تصدرت دبي مدن العالم التي تستحق الزيارة في عام 2019، وذلك بفضل بيئتها الآمنة التي تتميز بها، وسهولة الوصول إليها، ووجود مناطق جذب خلابة توفر قضاء أوقات ممتعة لزائريها، ووفرة السبل الكفيلة بضمان الراحة والتنقل مثل وسائل النقل، وسهولة الحصول على الإنترنت، وذلك وفقاً لتقرير بعنوان «أفضل مدن الزيارة في 2019» نشره موقع «New Idea».

وقال التقرير إن دبي مكان جيد للزيارة، فهي زاخرة بكثير من المرح، وتعد من أكثر المدن تطوراً في العالم، بحيث أضحت تحوز على إعجاب القادمين الجُدد.

وأضاف: «بفضل حكومتها، اعتمدت المدينة التكنولوجيا، وتسعى لتوفيرها للمواطنين كافة، كما تعد واحدة من الوجهات الأولى للكثير من الناس الذين يختارونها كل عام للحصول على خبرات لا تنسى، ويطلق الناس عليها «مدينة الأحلام» عن قصد، فهي مركز للآلاف من الشركات الناشئة التي تسعى لشقّ طريقها نحو النجاح.

وهناك عدد من الأماكن التي يمكن استكشافها، فهي مكان مذهل لتكون الوجهة القادمة في العام الجديد». واختار الموقع 7 مدن من أصل 100 بناءً على توصيات ونصائح مصادر خبيرة. وقال: «هناك عوامل تجعل المدينة مكاناً جيداً للزيارة، بداية من المناظر المبهرة، والمظهر الحسن، إلى جانب الأمن، والمرح، والنقل، والإنترنت والفنادق الجيدة».