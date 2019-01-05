«بزنس انسايدر»: منظومة التراخيص بالإمارات أفضل من أوروبا

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر موقع «بزنس انسايدر» البريطاني أن منظومة إصدار التراخيص في الإمارات أفضل من أوروبا، مشيراً إلى أن الإمارات تتمتع بمؤشرات إيجابية عدة فيما يتعلق بتنظيم الأعمال التجارية.

ومن أبرز هذه المؤشرات سهولة الإجراءات اللازمة لتأسيس الأعمال وافتتاح الشركات الناشئة، وانخفاض قيمة الضرائب، وسياسة دعم الأنشطة التجارية التي تنتهجها الدولة بُغيَة تعزيز التوجه نحو التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.وتطرق الموقع في تقرير نشره أمس عن بيئة الأعمال التجارية في الإمارات إلى سهولة الإجراءات.

واستعرض إجراءات تسجيل العقارات والأراضي في الإمارات على سبيل المثال فوصفها بأنها عملية سهلة وسريعة تنتهي في غضون يومين فقط على أقصى تقدير، بالمقارنة مع 30 يوماً في غالبية دول المنطقة.

كما تحدث التقرير عن عملية إنشاء مخزن للبضائع فذكر أنها تستغرق في الإمارات 50.5 يوماً في المتوسط، بالمقارنة مع مدة تتراوح بين 137 و153 يوماً في المتوسط في دول أوروبا وآسيا الوسطى.

وذكر أنه لا توجد ضرائب على الأرباح في الإمارات، كما أن الإمارات تَبَنّت سياسة التنوع الاقتصادي منذ سنوات عدة حيث اتجهت الدولة إلى أنشطة اقتصادية متنوعة عدة. وأفاد أن الإمارات تُعَد واحدة من أسرع الدول نمواً في سوق الشحن البحري العالمية