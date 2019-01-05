الإمارات تضيف 4 ناطحات جديدة 2019

المصدر: دبي - سيد صالح

توقع مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية أن تحتفظ الإمارات في 2019 بالمركز الثالث عالمياً في عدد ناطحات السحاب الجديدة التي ينتهي العمل بها على مدار العام.

حيث تضيف الإمارات خلال العام الجاري 4 ناطحات سحاب جديدة إلى قائمة مبانيها الشاهقة، لتحتل بذلك المركز الثالث عالمياً، بعد الصين التي يُتَوَقّع أن تحتل المركز الأول برصيد 26 ناطحة سحاب جديدة، فيما تحتل الولايات المتحدة الأميركية المركز الثاني، حيث ستنتهي خلال 2019 من بناء 5 ناطحات سحاب جديدة، وذلك وفقاً لتقرير نشره أمس موقع «كوارتز»، نقلاً عن المجلس.

يذكر أن الإمارات قد احتلت المركز الثالث عالمياً أيضاً في عدد ناطحات السحاب الجديدة التي شيدتها خلال 2018، حيث شيدت العام الماضي 10 ناطحات سحاب، وجاءت أيضاً خلف الصين والولايات المتحدة، وفقاً للتقرير الصادر الشهر الماضي عن المجلس، وهو منظمة أميركية غير ربحية تُعّرف ناطحة السحاب بأنها البناية التي يبلغ ارتفاعها 300 متر على الأقل.