«أورينت بلانيت» تُحدث بوابتها الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «أكاديمية أورينت بلانيت» عن إطلاق نسخة مُحدثة من بوابتها الإلكترونية، والتي تحتوي على بيانات مفصلة وشاملة حول دوراتها التعليمية المعتمدة عالمياً.

وتشير الأرقام الحديثة إلى أن أعداد مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط وصل إلى 164.04 مليون مستخدم في العام 2017. ومن المتوقع أن يؤدي معدل استخدام الإنترنت في الشرق الأوسط والبالغ 64.5% إلى ارتفاع مستمر في مجال التعليم الإلكتروني على مستوى المنطقة.

وقال نضال أبوزكي، مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت»: «تبنت المنطقة العربية التعليم الإلكتروني كأحد الطرق الرئيسية للتعليم، في الوقت الذي تزايد فيه الاهتمام بمجالات العلاقات العامة والتسويق وإدارة الفعاليات وغيرها من البرامج ذات الصلة بالاتصال المؤسسي، بشكل مطرد على مر السنين.