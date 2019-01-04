76.5 ألف اشتراك جديد بخدمات الاتصالات في أكتوبر

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

وصلت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة «الهاتف المتحرك- الإنترنت- الثابت» إلى نحو 22.97 مليون اشتراك بنهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 22.89 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.33% أو ما يعادل 76.51 ألف اشتراك، وذلك بحسب بيانات صدرت أمس عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.

وأوضحت البيانات أن اشتراكات الهاتف المتحرك ارتفعت لدى مشغلي الاتصالات بنحو 60 ألف اشتراك خلال شهر أكتوبر، حيث زادت من 19.19 مليون اشتراك في نهاية سبتمبر الماضي، إلى 19.25 مليون اشتراك بنهاية أكتوبر، وبلغت نسبة انتشار الخدمة نحو 217.8 خطأ لكل 100 نسمة.

ووصل عدد اشتراكات الدفع المقدم للهاتف المتحرك لدى مشغلي الاتصالات إلى 15.8 مليون اشتراك بنهاية أكتوبر الماضي، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة 3.45 ملايين اشتراك بنهاية الشهر نفسه.

وسجلت اشتراكات الإنترنت لدى مشغلي الاتصالات نحو 1.37 مليون اشتراك بنهاية أكتوبر، لتضيف بذلك نحو 9.11 آلاف اشتراك، واستحوذت اشتراكات النطاق العريض على جميع الاشتراكات، وبلغت نسبة انتشار الخدمة نحو 15.5 اشتراكاً لكل 100 نسمة.

وأشارت الإحصاءات إلى أن اشتراكات الهاتف الثابت شهدت ارتفاعاً بنحو 7.4 آلاف اشتراك لتبلغ 2.33 مليون اشتراك في أكتوبر، وبلغت نسبة انتشار الخدمة 26.4 خطاً لكل 100 نسمة.

وفقدت الاشتراكات في خدمات الاتصالات 523.99 ألف اشتراك خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018 بعد أن كانت تبلغ 23.49 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر 2017، وجاء التراجع لانخفاض اشتراكات الهاتف المتحرك 566.26 ألف اشتراك رغم زيادة اشتراكات الهاتف الثابت 16.25 ألفا فيما زادت اشتراكات الإنترنت 25.75 ألفا.