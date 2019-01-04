«بادر معنا» يجمع 83 مشاركاً من المسؤولين والمستهلكين والمستثمرين برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

اختتمت اقتصادية رأس الخيمة مبادرتها «بادر معنا» لعام 2018، والتي أطلقتها إدارة الرقابة والحماية التجارية بداية عام 2017.

حيث جرى عقد لقاءات مع المستهلكين والمستثمرين لاستقبال ملاحظاتهم والاستماع إلى شكاواهم، واقتراح الحلول المناسبة لها.

وبلغ إجمالي عدد المشاركين في هذه المبادرة 83 مشاركاً من المستهلكين والمستثمرين، التقى بهم مسؤولو الإدارة وتم الاستماع إلى العديد من الملاحظات التي تضمنت طلب تكثيف حملات التوعية من خلال المقاطع المرئية الموجهة للمستهلكين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم ورش لطلبة المدارس في المناطق النائية في الإمارة.

وكذلك إرسال رسائل التوعية للمستهلكين عبر القنوات التلفزيونية، وقد عبّر المشاركون عن امتنانهم للدائرة لاستفادتهم من تمديد فترة تجديد الرخصة من 30 - 90 يوماً.

وأكدت فاطمة السويدي، مديرة قسم الحماية التجارية، أهمية اللقاء المباشر بين المستهلكين والمستثمرين والمسؤولين، حيث تتحوّل هذه اللقاءات إلى حوار مفتوح يتيح الفرصة لتقديم الردود على أسئلتهم واستفساراتهم بشفافية ومصداقية من قبل مسؤولي الدائرة. وقالت، إنه بناءً على ما وجدناه من ارتياح وقبول لدى المشاركين، فإن الإدارة تخطط للاستمرار في المبادرة خلال العام 2019.

وترحب الدائرة بكافة مقترحات المستهلكين على الموقع الإلكتروني أو تقديم شكاوى المستهلكين على الموقع الإلكتروني الخاص بالحماية التجارية، وتقديم استفسارات وملاحظات عبر خدمة الواتس أب.