2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 2.3 مليار درهم كان أبرزها رهون بقيمة 1.8 مليار من خلال 174 إجراء.

وشهدت الدائرة تسجيل 275 مبايعة بقيمة 500 مليون، منها 40 مبايعة للأراضي بقيمة 200 مليون و235 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 300 مليون.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة القصيص الصناعية الأولى تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 9 ملايين وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 7 ملايين.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين بالمنطقة نفسها. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 19 مليوناً، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 3.3 ملايين.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.8 مليار درهم منها 82 رهن أراض بقيمة 1.7 مليار و92 رهن فلل وشقق بقيمة 100 مليون أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 1.1 مليار ورهن بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 180 مليوناً.

تصرفات الخميس

وحققت التصرفات أمس 332 مليون درهم حيث تم تسجيل 108 مبايعات بقيمة 139 مليوناً، منها 10 مبايعات للأراضي بقيمة 42 مليوناً و98 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 97 مليوناً. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين بمنطقة جميرا الأولى.

وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعتين بقيمة 8 ملايين وتلتها الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 10 ملايين بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين في منطقة الخيران الأولى. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 24 مليوناً وتلتها الثنية الخامسة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 7 ملايين.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 193 مليوناً منها 21 رهن أراض بقيمة 139 مليوناً و27 رهن فلل وشقق بقيمة 54 مليوناً، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 41 مليوناً ورهن بمنطقة سيح شعيب 4 بقيمة 39 مليون درهم.