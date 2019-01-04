«ستراتا» تختار «دي اتش ال جلوبال فورواردينج» لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد لقطاع صناعة الطيران

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة ستراتا للتصنيع «ستراتا»، المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركّبة، والمملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للاستثمار، اختيارها شركة «دي اتش ال جلوبال فورواردينج»، المزود العالمي لخدمات الشحن الجوي والبري والبحري، لتوفير خدمات الدعم اللوجستي الشاملة لسلسلة توريد ستراتا.

وتهدف الاتفاقية، التي تمتد لخمسة أعوام، إلى خفض زمن الشحن على امتداد سلسلة التوريد العالمية لشركة «ستراتا للتصنيع».

حيث ستتولى «دي اتش ال جلوبال فورواردينج» إدارة المستودعات والشحن والتخليص الجمركي لأجزاء هياكل الطائرات التي تنتجها «ستراتا» في منشأتها في مجمع العين لصناعة الطيران «نبراس» المشروع المشترك بين شركة المبادلة للاستثمار«مبادلة» وشركة مطارات أبوظبي، والذي يمتد على مساحة 5 كيلو مترات مربعة. وسيوفر المجمع مركزاً عالمياً ومستداماً لقطاع صناعة الطيران في إمارة أبوظبي بما يسهم في تحقيق «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030».

مستودع

وستؤسس «دي اتش ال جلوبال فورواردينج» بموجب هذه الاتفاقية بتأسيس مستودع تبلغ مساحته 2500 متر مربع في أبوظبي لجمع وتخزين شحنات «ستراتا».

وسيتم تجهيز المستودع بوحدات تخزين عالية السعة، إضافة إلى تجهيزه بكل الأدوات اللازمة لتجهيز أجزاء هياكل الطائرات، وتغليفها ونقلها، وذلك لتزويد ستراتا بكل متطلبات الدعم اللوجستي المتنامية.

وقال أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لشركة «دي اتش ال جلوبال فورواردينج» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تشكل الشراكة الجديدة مع «ستراتا للتصنيع» ودعمنا لنموها المتواصل .

إضافة نوعية لأعمالنا في منطقة الشرق الأوسط. ولدينا ثقة تامة بقدرة ستراتا على تحقيق النمو في قطاع صناعة أجزاء أجنحة وذيل هياكل الطائرات، خصوصًا مع التوقعات بأن يشهد قطاع الطيران نمواً إيجابياً في المستقبل القريب.

وقال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»: «رسخت «ستراتا» مكانتها كونها شركة رائدة في مجال تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة.

ومع النمو المتواصل الذي تشهده الشركة، تزداد حاجتنا إلى إمكانات لوجستية عالمية المستوى لضمان تسليم منتجاتنا المصنعة، وفق أعلى المعايير إلى كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية بالجودة والمواعيد المتفق عليها.

وستسهم «دي إتش إل» من خلال شبكتها العالمية للشحن ومستودعاتها ذات البنية التحتية المتميزة، إضافة إلى خبراتها الواسعة في التعامل مع أجزاء هياكل الطائرات، في دعم أهداف التوسع والنمو لـ«ستراتا» على الصعيد العالمي.

وستدعم خدمات الإدارة الشاملة لسلسلة التوريد عمليات توفير قطع غيار هياكل الطائرات لشركات الطيران بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى شحن أجزاء هياكل الطائرات إلى شركات صناعة الطائرات العالمية مثل كل من إيرباص وبوينغ.

مراقبة وتحكم

وستوفر«دي اتش ال جلوبال فورواردينج» خدمات مراقبة وتحكم متكاملة تشمل نقل الشحنات من منشأة ستراتا للتصنيع في العين إلى المستودع الجديد في أبوظبي ومستودعات«دي إتش إل» الأوروبية، والتي تشكل مراكز التوزيع الدولي.

وسيتعاون موظفو التخليص الجمركي لدى»دي إتش إل«مع موظفي ستراتا للتصنيع لضمان الحركة السلسة للشحنات من وإلى الدولة. كما ستعمل«دي اتش ال جلوبال فورواردينج» على أتمتة جزء كبير من العمليات اللوجستية.