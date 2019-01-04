«المركزي»: المحفّزات ترفع معدل النمو إلى 4.2% في 2019

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

توقّع المصرف المركزي، في تقرير حديث، أن تصل معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات إلى 4.2% للعام الجاري 2019، مدعومةً بأسس اقتصادية أكثر قوة وزيادة في أسعار النفط والإنتاج في الإمارات.

وأكد المصرف المركزي الأهمية الكبرى لبرامج التحفيز المالي والاقتصادي، التي أعلنتها الحكومة الاتحادية، وحكومتا أبوظبي ودبي، مشيراً إلى أن هذه المحفزات سترفع معدل النمو الاقتصادي للإمارات، وزيادة الاستهلاك، وتنشيط سوق العقارات، وتحسين أسواق العمل.

وزيادة شعور المستثمرين والمستهلكين بالثقة في أسواق الدولة خلال العام الجاري. كما توقع التقرير أن يصل النمو الاقتصادي لإجمالي الناتج المحلي غير النفطي في الربع الرابع من العام الماضي 2018 إلى 3.4%، وأن يواصل مساره التصاعدي في عام 2019، إذ سينمو بنسبة 3.7% في عام 2019، مقارنة بنمو متوقع نسبته 3.3% في عام 2018.

ولفت التقرير إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.3% على أساس سنوي، في الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.1% في المتوسط خلال الفترة ذاتها من العام قبل الماضي 2017، كما زاد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي سنوياً، بنسبة 3.26% في الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2018، مقارنة بنحو 2.1% في عام 2017.

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