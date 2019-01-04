دبي تستحوذ على 64 % من شركات الصرافة في الدولة

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

كشفت نشرة إحصائية حديثة للمصرف المركزي، عن استحواذ دبي على 90 شركة ومحلاً للصرافة تُشكّل 64% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة.

وجاءت أبوظبي في المرتبة الثانية بـ 24% بعدد 34 شركة منها 29 في مدينة أبوظبي و5 في مدينة العين، ثم الشارقة في الترتيب الثالث بعدد 9 شركات ثم إمارة عجمان بشركتين والفجيرة بشركة واحدة.

وأكدت النشرة، أن 59% (83 شركة من الشركات والمحلات الصرافة العاملة في الدولة البالغ عددها 141 شركة ومحلا) ممملوكة ملكية كاملة لمواطن فرد، بينما النسبة المتبقية 41% (53 شركة ومحل) مملوكة لأكثر من مواطن أو مواطنين ومستثمرين عرب وأجانب.

وذكرت النشرة - التي ضمت قائمة بأسماء محلات الصرافة العاملة في الدولة وأسماء المساهمين ونسب الملكية- أن المستثمرون الهنود جاءوا في الترتيب الأول بعدد 21 شريكاً ثم الإيرانيون 6 والباكستانيون 5 بالإضافة إلى مستثمرين من البحرين وعمان والسعودية والعراق وبريطانيا، والكويت ومصر وكندا والسويد وجنوب أفريقيا وسيريلانكا والأردن وأفغانستان وأثيوبيا واليمن وأذربيجان وسوريا.