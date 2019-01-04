دبي الوجهة الرئيسية للاستثمارات العقارية في المنطقة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قالت صحيفة فاينانشال تايمز الاقتصادية البريطانية، إن دبي لا تزال الوجهة الرئيسية للاستثمارات الدولية في قطاع العقارات في المنطقة، متوقعة أن يستمر تسليم المشاريع السكنية الجديدة في دبي خلال العام الجاري، بالإضافة إلى أن تخفيف دولة الإمارات للقيود في قوانين الأعمال والتأشيرات سيساهم في تنشيط الطلب على العقارات في دبي.

وفي أبوظبي ذكرت الصحيفة، أن السوق سوف يستمر في استقبال عقارات جديدة أيضاً مع انطلاق مزيد من المشاريع الرئيسية، وسيشمل المعروض عقارات للبيع أو الإيجار، كما ستستمر جزيرة الريم وشاطئ الراحة في تصدر المعروض الجديد من العقارات، مما يتيح أمام المستأجرين مزيداً من الخيارات.