20 يناير الموعد النهائي لمناقصة مطار آل مكتوم

المصدر: دبي- وائل الخطيب

حددت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران موعد إغلاق مناقصة عقد البنية الأساسية المقدر بـ 10 مليارات درهم ما يعادل 2.7 مليار دولار، لمشروع الكونكورس 1 ومبنى المسافرين الغربي بمطار آل مكتوم الدولي حتى 20 يناير.

وذكرت ميد أن الموعد النهائي السابق كان محدداً في 6 يناير، في وقت كان فيه المقاولون يستعدون لتقديم عروضهم مطلع ديسمبر من العام الماضي، وتضم حزمة البنية الأساسية، وهي أكبر عقد تم طرحه حتى الآن لتوسيع مطار آل مكتوم الدولي، دور سفلي متصل يتكون من أكثر من 1.7 مليون متر مربع.

وسوف يضم أنفاق أنظمة نقل الركاب الآلي، وأنظمة مناولة الأمتعة، وشبكة طرق الخدمات الأرضية وغيرها من مرافق الدعم الفني.

وتشمل الحزمة بناء الأساسات، وجدران الطابق السفلي، والأعمدة، وألواح الطابق السفلي والألواح العلوية لمبنى الكونكورس 1، ومبنى الركاب الغربي، وموقف سيارات لفترات قصيرة، وموقف سيارات خاص بالموظفين، ويبلغ عمق البنية الأساسية أكثر من 18 متراً تحت الأرض، وتتطلب صب حوالي 5.5 ملايين متر مكعب من الخرسانة، وتتولى شركة ترايستار للهندسة والإنشاءات تنفيذ حزمة أعمال التمكين للكونكورس ومبنى الركاب.