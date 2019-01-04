افتتاح فندقين لعلامة «راديسون بلو» في أبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت علامة راديسون بلو الفندقية، افتتاح فندقين في أبوظبي، هما: فندق ومنتجع راديسون بلو، أبوظبي الكورنيش، وفندق ومنتجع راديسون بلو العين.

وقال تيم كوردون نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة فنادق راديسون: يسرنا أن نبدأ عام 2019 بهذه الإيجابية، مع افتتاح هذين الفندقين، مشيراً إلى أن أبوظبي تواصل ازدهارها كوجهة جاذبة، مع استثمار كبير في مولدات الطلب على قطاع السياحة، بدءاً من المعالم الثقافية، ووصولاً إلى عروض الترفيه، ونحن نفخر بدورنا الذي نلعبه لدعم هذا التطور.

من جهته، قال خالد أنيب، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق: يسرنا إطلاق الجيل الجديد من الفنادق، تحت اسم العلامة التجارية الشهيرة عالمياً «راديسون بلو».

ويتمتع راديسون بلو أبوظبي بموقع مثالي للمسافرين الراغبين بالاستمتاع بمرافق الفندق الترفيهية الواسعة، والشاطئ الخاص، أو استكشاف مناطق الجذب في وسط المدينة، كما يوفر إطلالات رائعة على ساحل أبوظبي.

ويضم الفندق 327 غرفة وجناحا، بالإضافة إلى 9 مطاعم تلبي خياراً وافراً من المأكولات العالمية للإفطار أو الغداء أو العشاء، بينما توفر المسابح الثلاثة والسبا ومركز اللياقة البدنية ونادي الشاطئ، الكثير من الفرص للاسترخاء. وتستوعب مساحة الاجتماعات والمناسبات ما بين 10 إلى 2000 ضيف، مع 14 غرفة اجتماعات، وقاعتين للمناسبات، ومرافق خارجية، تتضمن ناديا شاطئيا خاص للمناسبات الخاصة.

ويوفر راديسون بلو العين 210 غرف، تشمل أجنحة وفيلات واستوديوهات فضلاً عن 6 مطاعم. كما يضم الفندق أحواض سباحة وملاعب تنس وساونا وغرفة بخار. ويوفر الفندق مساحة للمناسبات تبلغ 1070 متراً مربعاً - بما في ذلك 4 قاعات اجتماعات متعددة الاستخدامات، وقاعة للمناسبات الكبرى يمكنها استضافة 650 ضيفاً، بالإضافة إلى الحديقة.