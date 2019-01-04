اتفاقية شراكة لتبسيط التحول الرقمي للشركات بالشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

أبرمت «شانغي» الاستشارية، وهي الشريك البلاتيني لشركة «سيلز فورس» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة «ريكستون» شريكة «ميول سوفت» في أوروبا، اتفاقية شراكة تهدف إلى دمج خبراتهما التقنية لتقديم حلول لتبسيط عملية التحول الرقمي للشركات في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مايك راندال، الرئيس التنفيذي لشركة «ريكستون» في معرض تعليقه على الاتفاقية: «سبق أن عملنا مع شركة «شانغي» على مشروع تحول رقمي ناجح لصالح شركة طيران «إير مالطا»؛ وهذه الشراكة تتيح لنا تقديم حل شامل للشركات التي تتطلع إلى الدفع بعملية الابتكار والتحول الرقمي».

وقال أراش مالماسي، المدير الإداري لدى شركة «شانغي»: تسهم شراكتنا مع ريكستون التي ستكون موضع ترحيب من عملائنا في تبسيط عملية التحول الرقمي.