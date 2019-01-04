شراكة مذكرة تفاهم بین المجلس العالمي للأبنية الخضراء وتشاتام هاوس لتعزيز الاستدامة البيئية في المنطقة

وقع المجلس العالمي للأبنية الخضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشاتام هاوس مذكرة تفاهم، لبذل الجهود لتعزيز الاستدامة البیئیة والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقیا.

وستساعد هذه المبادرة على تیسیر المشاركة والتشاور بین الخبراء وصناع القرار. وستستند الأبحاث والتوصیات إلى المعرفة المحلیة؛ حیث سیتم اختیار فريق من الخبراء والمستشارين داخل المنطقة وخارجها لیشمل المتخصصین المسؤولین عن العلاقة بین الطاقة والمیاه وأخصائیي إعادة الإعمار في معهد عصام فارس في لبنان، والعاملین في مجال المصارف الإنمائیة متعددة الأطراف والخبراء في مجال البناء والتخطیط الحضري، والهندسة المدنیة، الذين تم الوصول إلیهم من خلال مجالس الأبنیة الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقیا.

وقال محمد عصفور، مسؤول الشبكة الإقلیمیة المجلس العالمي للأبنية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يسرنا بدء الشراكة بین المجلس العالمي للأبنية الخضراء ومعهد تشاتام هاوس. وسیشكل هذا التعاون حجر الأساس لجدول أعمال إقلیمي.

وقالت غلادا لان، كبیرة الباحثین في شؤون الطاقة والبیئة والموارد في معهد تشاثام هاوس: هذه فرصة لزيادة أمن المیاه والطاقة وتحسین القدرة على التكیف مع تغیر المناخ في جمیع أنحاء المنطقة.

والمجلس العالمي للمباني الخضراء هو تحالف مكوّن من مجالس وطنية للأبنية الخضراء في أكثر من 80 بلد حول العالم، ويعتبر المجلس أكبر منظمة دولية ذات تأثير في سوق المباني الخضراء. دبي- البيان