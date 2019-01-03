22 الجاري آخر موعد لعروض «أدنوك» للجازولين

المصدر: دبي- البيان

حددت «أدنوك للتكرير» التابعة لشركة نفط أبوظبي الوطنية «أدنوك» 22 الجاري آخر موعد للشركات، لتقديم عروضها التجارية لتنفيذ عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء لمشروع الجازولين والزيوت العطرية.

وقالت «ميد» في وقت سابق إن «أدنوك للتكرير» تضع قواعد لنطاق العمل في المشروع، ما قد ينتج عنه تحديد موعد جديد لتقديم العروض التجارية له لتوفر لشركات المقاولات الوقت الكافي للاستعداد للمتطلبات الجديدة للمشروع، وكان الموعد السابق 25 ديسمبر من العام الماضي وتلقت الشركة العروض التقنية للمشروع في 25 أكتوبر الماضي.وستتم إقامة مشروع الجازولين والزيوت العطرية في مجمع الرويس بهدف زيادة إنتاج وقود السيارات وضمان الاكتفاء الذاتي من الوقود في الإمارات.