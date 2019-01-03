تسجيل عقاري خورفكان يطلع على باقة الدفع الرقمي لمالية الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

استقبلت دائرة المالية المركزية بالشارقة مُؤخراً، وفداً من دائرة التسجيل العقاري في خورفكان للاطلاع على باقة الدفع الرقمي التي تقدمها دائرة المالية المركزية والتي تم تدشينها مؤخراً، إضافة إلى قنوات الدفع الجديدة «سامسونج باي» و«أبل باي»، ومدى إمكانية تفعيلها في التسجيل العقاري خلال العام الجاري 2019.

وكان في استقبال وفد دائرة التسجيل العقاري من دائرة المالية هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي، وميرة بن هدة، رئيس قسم الأنظمة المالية والتطبيقات الذكية، والسيد محمد، استشاري إدارة مشاريع في دائرة المالية المركزية، وأكدوا خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية العاملة في الإمارة من أجل الارتقاء بالعمل وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وقالت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي: «نرحب دائماً بمثل هذه الزيارات التي تسهم في تعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية، وتساعد جميع الأطراف على تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة العمل الحكومي، وزيادة كفاءة النظام المالي في الإمارة».

واستمع الوفد إلى عرض تقديمي قدمته ميرة بن هدة تضمن التعريف بدائرة المالية المركزية ورؤيتها ورسالتها وأهدافها، واستعراض أبرز جهودها لتبسيط الإجراءات المالية للمتعاملين، والتسهيل عليهم.

وأشاد أعضاء وفد دائرة التسجيل العقاري في خورفكان بمنظومة العمل المتطورة التي تطبقها دائرة المالية المركزية بالشارقة، وحرصها على تطوير خدماتها بشكل مستمر، بما ينسجم مع التطورات التقنية المتلاحقة، والحاجة إلى وجود أنظمة مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات وتطلعات المتعاملين.