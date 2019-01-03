540 ألف رخصة اقتصادية في الدولة بنهاية 2018

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات إلى 540 ألفاً و359 رخصة بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة 8359 رخصة وبنمو 1.6% مقارنة مع إجمالي عدد الرخص الصادرة نهاية أغسطس من العام ذاته.

واستحوذت الرخص المسجلة في أبوظبي ودبي على 70.2% من عدد الرخص المصدرة في الدولة مع نهاية ديسمبر وبلغ إجمالي عدد الرخص المسجلة في الإمارتين 379675 رخصة بحسب السجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد.

ووصل عدد الرخص المسجلة في دبي 253 ألفاً و580 رخصة وبلغ عددها في أبوظبي 126 ألفاً و 95 رخصة بنهاية ديسمبر 2018. وشهدت الفترة من أغسطس وحتى نهاية ديسمبر 2018 زيادة في عدد الرخص المسجلة في دبي بمقدار 1951 رخصة فيما زاد العدد في أبوظبي إلى 1436 رخصة.

وعلى مستوى الشكل القانوني للرخص المصدرة في دبي تصدّرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بواقع 173 ألفاً و313 رخصة تلتها المؤسسات الفردية بـ 73 ألفاً و271 رخصة ثم الشركات ذات المسؤولية المحدودة - الشخص الواحد - 2711 رخصة، فيما بلغ عدد رخص فروع الشركات الأجنبية 2146 رخصة وفروع الشركات الخليجية 894 رخصة ، وتوزع بقية العدد على الشركات المساهمة العامة وشركات التوصية البسيطة الشركات المساهمة الخاصة.

وفي أبوظبي وصل عدد رخص المؤسسات الفردية 79 ألفاً و458 رخصة فيما بلغ عددها للشركات ذات المسؤولية المحدودة 26 ألفاً و50 رخصة ونحو 17 ألفاً و639 رخصة لفروع الشركات وسجلت البقية لشركات التضامن والمساهمة العامة والخاصة وشركات الشخص الواحد وفي الشارقة بلغ عدد الرخص المصدرة 81 ألفاً و235 رخصة بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة 481 مقارنة مع أغسطس.