الإمارات والسعودية تتصدران مشاريع البتروكيماويات الجديدة خليجياً

المصدر: دبي - أشرف رفيق

احتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية خليجياً بعد المملكة السعودية في حجم مشاريع البتروكيماويات المزمعة في المنطقة.

وقالت مجلة «ميد» إن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» تعمل على مخططات لمشروع «بروج 4» أحدث مراحل مشروعها المشترك مع شركة بورياليس التي تتخذ من فيينا - النمسا مقراً لها، إضافة إلى توسّعات المجمع الصناعي في الرويس، حيث تنوي إنشاء مصفاة جديدة ومجمع للبتروكيماويات.

وينتهي مشروع بروج للبتروكيماويات عام 2025، باستثمارات تبلغ 4.5 مليارات دولار، كما ينتهي مشروع لإنتاج الجازولين والزيوت العطرية، تطوره شركة أدنوك للتكرير باستثمارات 2.5 مليار دولار عام 2022. وتنتهي المرحلة الأولى من مشروع مجمع الكيماويات في منطقة خليفة الصناعية «كيزاد» باستثمارات 540 مليون دولار في 2021 وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.08 مليار دولار.

وقالت «ميد» إن إنتاج دول مجلس التعاون من البتروكيماويات من المتوقع أن ينمو 7.6% سنوياً حتى 2027، إلى 38.7 مليون طن سنوياً حسب توقعات الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا).