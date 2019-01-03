نمو الناتج المحلي يلامس 3 % في 2019

المصدر: دبي ـ سيد صالح

توقّع المعهد الدولي للتمويل أن تحقق الإمارات 2.9% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

وقال جاربيس ايراديان، كبير المحللين الاقتصاديين لدى المعهد: «من شأن التدعيم المالي الهائل الذي قامت به حكومة الإمارات على مدى السنوات الثلاث الماضية أن يجعل موقفها المالي أكثر صلابة واستدامة على المدى المتوسط».

وأضاف: «رأينا الموقف المالي يتحوّل من عجز 1.8% في 2017 إلى فائض يجاوز 1.7% في 2018، حيث يغطي ارتفاع العائدات النفطية الزيادة الهائلة في الإنفاق الحكومي».

وتوقّع جاربيس ايراديان استمرار حالة الفائض في الموازنة العامة للإمارات في 2019، خاصةً إذا لم تنخفض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل.