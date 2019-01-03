«اقتصادية الشارقة» تدعم ريادة الأعمال

المصدر: الشارقة- البيان

دشن سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، معرض ريادة الأعمال الوطنية السابع، والذي تنظمه الدائرة في مجلس ضاحية الخالدية، ويستمر حتى 7 يناير بمشاركة أكثر من 30 عارضاً. يأتي تنظيم المعرض ضمن أهداف الدائرة الاستراتيجية لدعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال.

حضر الافتتاح خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وخلفان سعيد المري، رئيس مجلس ضاحية الخالدية، إلى جانب عدد من مسؤولي الدوائر والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.

وتفقد السويدي خلال الافتتاح الأجنحة المشاركة في المعرض، حيث تم الاطلاع على المعروضات عن قرب، والحديث مع أصحابها للتعرف إلى منتجاتهم، ويقدم المعرض مجموعة من الفعاليات المتنوعة لجميع أفراد العائلة من مختلف الفئات العمرية.

تمكين الشباب

وقال: إننا نعمل في الدائرة نحو تمكين الشباب من خلال تزويدهم بالمعارف والخبرات وتعزيز أواصر التعاون بينهم، الأمر الذي يعزز مكانة الشارقة، التي تعد بوابة للكثير من الأسواق الناشئة وفرصة قيمة لتطور ونمو العديد من رواد الأعمال، حيث يعتبر المعرض إحدى مبادرات الدائرة التي تهدف إلى دعم المشاريع الوطنية وتشجيعها بين مختلف الفئات وإشراكها مع بعضها، لتبادل الخبرات وتحقيق التعاون في ما بينهم، وأن الهدف من إقامة هذا المعرض والمعارض التسويقية الأخرى في مختلف مناطق الإمارة، هو الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم والمساعدة في تسويقها، وتشجيعهم على الاستمرار وتحقيق الاستدامة لمشاريعهم وتعريف الجمهور بهم.

وأشار إلى أن تنظيم المعرض يعد خطوة رائدة لتفعيل مساهمة هذا القطاع في العائد الاقتصادي للإمارة، وإتاحة الفرص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين لعرض منتجاتهم ومشاريعهم الواعدة والترويج لهم، للارتقاء بالمستوى التجاري لأنشطتهم، وتشجيع الاستثمار المحلي للوصول إلى آفاق النجاح والاستدامة، ودفع عجلة الاقتصاد في الإمارة.