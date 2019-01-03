«ربيع الشارقة 2019» ينطلق اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

تطلق غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم فعاليات «عروض ربيع الشارقة 2019» وتستمر حتى 16 فبراير المقبل، وذلك ضمن برنامج الحملات الترويجية التي تُنظّمها الغرفة دعماً لقطاع تجارة التجزئة في الإمارة.

تشمل «عروض الربيع» لموسم هذا العام باقة متنوعة من الفعاليات التسويقية والأنشطة الترفيهية والتراثية التي تُغطّي مُختلف مناطق ومدن الشارقة، وذلك بالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التجارية، وبالتنسيق مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة.

ويأتي تنظيم عروض ربيع الشارقة التي تقام على مدار 45 يوماً، بالتزامن مع العديد من الفعاليات الترويجية التي تشهدها الدولة خلال هذه الفترة من العام، والتي تهدف إلى تعزيز الدورة الاقتصادية وتنشيط الحركة التجارية ومختلف القطاعات وفي مقدمتها الفنادق والسياحة والسفر.

مبادرات

وقال محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، إن عروض ربيع الشارقة هي واحدة من مبادرات الغرفة الثابتة على جدول فعالياتها الموسمية الرامية إلى تنمية اقتصاد الإمارة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم القطاعين التجاري والسياحي خلال هذه الفترة من العام التي تشهد كثافة في أعداد المتسوقين من داخل الإمارة وخارجها.

مشاركة

قال إبراهيم راشد الجروان منسق عام عروض الربيع، إن معظم مراكز التسوق في إمارة الشارقة بادرت إلى المشاركة في عروض ربيع الشارقة 2019، وإطلاق العروض الترويجية الجاذبة والأنشطة الترفيهية التي تتضمن حسومات وسحوبات على عدد كبير من الجوائز والهدايا اليومية والأسبوعية التي تشتمل على قسائم شرائية وغيرها الكثير من المفاجآت السارة.