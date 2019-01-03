«المسعود» تفتتح صالة عرض سيارات إنفينيتي مستعملة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت «المسعود للسيارات» صالة عرض سيارات «إنفينيتي» المستعملة والمعتمدة في أبوظبي، وستوفر سيارات إنفينيتي المعتمدة بما فيها سيارات الدفع بكامل العجلات. وسيمكن برنامج إنفينيتي للسيارات المستعملة، العملاء من شراء المركبات المعتمدة والمضمونة من الوكالة مدعومةً بمعايير ومزايا السيارات الجديدة، فضلاً عن توفيره خدمات شاملة تتجاوز توقعات العملاء.

وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لـ «المسعود للسيارات»: «انطلاقاً من التزام الشركة بالارتقاء بعلامة إنفينيتي، يسعدنا أن نكشف النقاب عن برنامج السيارات المعتمدة من إنفينيتي والذي يتيح للعملاء فترة ضمان محدودة، لمدة سنة واحدة أو 30.000 كم، وبإمكانهم تمديد هذا الضمان لمدة 24 شهراً أخرى بدفع مبلغ إضافي، ما يوفر تغطية الضمان لثلاث سنوات أو 100.000 كم».