فنادق «روتانا» تحصد 3 من جوائز السفر العالمية في البرتغال

المصدر: أبوظبي - البيان

حصدت شركة روتانا لإدارة الفنادق 3 جوائز خلال الحفل الختامي لجوائز السفر العالمية الذي أُقيم مؤخراً في مدينة لشبونة بالبرتغال.

وللعام الخامس على التوالي تحتفظ كل من مجموعة روتانا وفندق الشاطئ روتانا أبوظبي بلقبي «العلامة الفندقية الرائدة عالمياً في قطاع الأعمال لعام 2018» و«المنتجع الرائد للشركات عالمياً لعام 2018». فيما تُوج منتجع وفلل السعديات روتانا، أحدث منتجعات المجموعة بالعاصمة الإماراتية، بجائزة «المنتجع الرائد عالمياً» لعام 2018.

وتعد جوائز السفر العالمية، التي تعرف باسم «جوائز الأوسكار لقطاع السفر والسياحة»، من أبرز برامج الجوائز المرموقة في مجال السفر. وتضاف هذه الجوائز إلى قائمة نجاحات روتانا التي حققتها في 2018 والتي تضم 16 جائزة ضمن «جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط»، وجائزة «أفضل علامة فندقية في الشرق الأوسط» ضمن جوائز «بزنس ترافلر الشرق الأوسط»، وجائزة «أفضل شركة للعام» ضمن جوائز «جلف بزنس»، ولقب «أفضل سلسلة فندقية للأعمال في الشرق الأوسط» ضمن جوائز «بزنس ترافلر المملكة المتحدة».

وأضافت روتانا 10 فنادق جديدة في 2018 إلى محفظتها الفندقية في كل من أبوظبي ودبي وجدة والرياض وإسطنبول، إلى جانب توقيع اتفاقيتين لإدارة فندقين في زامبيا وكينيا.