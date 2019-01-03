%64 من إجمالي سكان المنطقة يستخدمون الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

أشارت أرقام حديثة على موقع «إنترنت ورلد ستاتس. كوم» إلى أن أعداد مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط وصلت إلى 164.04 مليون مستخدم. ومن المتوقع أن يؤدي معدل استخدام الإنترنت في الشرق الأوسط والبالغ 64.5% إلى ارتفاع مستمر في مجال التعليم الإلكتروني على مستوى المنطقة.

وأعلنت «أكاديمية أورينت بلانيت»، أول أكاديمية إلكترونية للعلاقات العامة والاتصالات التسويقية في العالم العربي، مؤخراً إطلاق نسخة مُحدثة من بوابتها الإلكترونية التي تحتوي على بيانات مفصلة وشاملة حول دوراتها التعليمية المعتمدة عالمياً، وفي سبيل سد الفجوة في المهارات ضمن قطاع متطور باستمرار وهو العلاقات العامة والتسويق. ويوفر التعليم الإلكتروني منظومة حديثة للتعليم تزود المهنيين العاملين في هذا المجال بالمرونة والوقت الكافيين للدراسة بالوتيرة التي تناسبهم.

وتتميز النسخة المطورة من البوابة الإلكترونية opacademy.com، بسهولة الاستخدام، حيث باتت أكثر جاذبية وتحمل طابعاً أكثر حداثة يعكس القيم الأساسية وهوية العلامة التجارية للأكاديمية. وتأتي هذه البوابة الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية بهدف تلبية متطلبات مختلف الدارسين المحتملين من المنطقة العربية، كما يعد الدخول إليها عملية سلسة للغاية، وهي توفر نظرة أكثر شمولية لبرامج الشهادات المعتمدة دولياً، والتي تقدمها الأكاديمية.

وقال نضال أبوزكي، مدير عام «مجموعة أورينت بلانيت»: «تبنت المنطقة العربية التعليم الإلكتروني كأحد الطرق الرئيسية للتعليم، في الوقت الذي تزايد فيه الاهتمام بمجالات العلاقات العامة والتسويق وإدارة الفعاليات وغيرها من البرامج ذات الصلة بالاتصال المؤسسي، بشكل مطرد على مر السنين.

واستفادت الأكاديمية منذ إطلاقها من قوة التكنولوجيا لتوفير برامج التعليم الإلكتروني رفيعة المستوى، وذلك في إطار مساعيها لجعل الطلبة المستهدفين أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل، حيث يأتي ذلك أيضاً في إطار التزامنا بتعزيز التعلم الإلكتروني ضمن منظومة تعليمية متغيرة باستمرار في الشرق الأوسط».

تعاون

وتعد «أكاديمية أورينت بلانيت» ثمرة تعاون مشترك بين مؤسستين بارزتين: هما «مجموعة أورينت بلانيت»، و«الأكاديمية الأيرلندية للعلاقات العامة»، مزود خدمات التعليم الإلكتروني على مستوى العالم للدورات التدريبية في تخصصات الاتصالات الاستراتيجية والعلاقات العامة. وتوفر «أكاديمية أورينت بلانيت» الدورات التدريبية المصممة لتعزيز مهارات ومعارف الطلبة والممارسين القدامى والجدد للعلاقات العامة والصحافة وإدارة الفعاليات.