تخفيضات كبيرة في «مفاجآت نهاية الأسبوع الثاني» بمهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي- البيان

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، عن أولى العلامات التجارية- من العلامات الثلاث المشاركة في الأسبوع الثاني من فعالية «مفاجآت نهاية الأسبوع»، وهي «باث آند بودي وركس»، التي ستوفر للمتسوقين ما ينسجم مع أجواء الاحتفالات بالسنة الجديدة بدءاً من اليوم. يأتي ذلك بعد نجاح مفاجآت نهاية الأسبوع الأول من المهرجان.

وتقدّم «باث آند بودي وركس»، سلسلة المتاجر المتخصصة في توفير المنتجات العطرية، تخفيضات ضخمة خاصة بالمهرجان ضمن الاحتفال بالسنة الجديدة. أما مفاجأة نهاية الأسبوع، فستكون من نصيب المتسوقين في متجر باث آند بودي وركس في مول الإمارات اليوم فقط، حيث يمكنهم شراء منتجات مختارة للعناية بالجسم وصابون اليدين بأسعار منخفضة للغاية.

ويشارك في برنامج «مفاجآت نهاية الأسبوع»، ضمن مهرجان دبي للتسوق مجموعة من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، التي تقدم عرضاً حصرياً، في يوم معين ومركز تسوق محدد خلال عطلة نهاية كل أسبوع طوال مدة المهرجان حتى يوم 2 فبراير 2019.