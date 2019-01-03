100 مليون دولار لأعمال التجديد والتوسعة في «المنار مول»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تحتفل مجموعة «الحمرا» للتطوير والاستثمار العقاري في رأس الخيمة بإنجاز عدد من أعمال التجديد والتوسعة، التي طالت المنار مول مؤخراً بتكلفة 100 مليون دولار.

وتمت زيادة المساحة القابلة للتأجير من 27 ألفاً إلى 55 ألف متر مربع، بما في ذلك إضافة 80 متجراً جديداً للبيع بالتجزئة، ليصل العدد الإجمالي إلى 120 متجراً، فضلاً عن 30 منفذاً للأطعمة والمشروبات.

وشهد عام 2018 انضمام مجموعة من أشهر العلامات في قطاع التجزئة إلى المنار مول. وستقوم «نوفو سينما» بإطلاق باقة متنوعة من الأفلام الجديدة في 2019، مع إطلاقها أول شاشة عرض في رأس الخيمة تعمل بتقنية «آي ماكس». وسيشهد المنار مول الحدث الأبرز صيف 2019 مع اكتمال أعمال مشروع كورنيش الواجهة البحرية، والذي سيضم عدداً من الوجهات الترفيهية بما فيها السينما المطلة على الماء.