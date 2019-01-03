معرض العقارات الدولي ينطلق إلى القاهرة وجدة

المصدر: دبي- البيان

ينطلق معرض العقارات الدولي أكبر منصة لاستعراض وبيع المشاريع العقارية في الشرق الأوسط لإقامة نسخته الأولى في مركز مصر للمعارض الدولية بمصر خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، وفي مركز جدة للمنتديات والفعاليات بالسعودية في الفترة من 17 إلى 20 يناير.

ويأتي تنظيم المعرض بشراكة استراتيجية مع مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذراع الاستثمارية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وشركة إم آر إي سي المصرية للخدمات العقارية المتكاملة، وبرنامج وافي، مبادرة وزارة الإسكان السعودية.

ويوفر المعرض منصة مثالية للمستثمرين والمشترين المهتمين بالاستثمار بالقطاع السكني العقاري، للحصول على أفضل العقارات التي يتطلعون لامتلاكها، ويتيح المعرض للعارضين فرصة مثالية لعرض وترويج مشاريعهم التجارية والسكنية.

وقال وليد فرغل، مدير عام معرض العقارات الدولي: انطلاقا من النجاح الذي حققه المعرض في دبي على مدار الأعوام الماضية وبفضل العلاقات الاقتصادية القوية التي تربط الإمارات ومصر والسعودية، قررنا تنظيم النسخة الأولى لمعرض العقارات الدولي في مصر والسعودية بهدف تشجيع ودعم الاستثمار وتعزيز سبل التعاون المشترك بينهم.

ويمنح احتضان مدينة جدة للمعرض الذي عقد بنجاح في دبي طيلة 14 عاماً، مزيداً من الأهمية، نظراً للنقلة النوعية التي أحدثتها السعودية، والتي تقوم على التنويع الاقتصادي، لا سيما في ظل المؤشرات الإيجابية للقطاع العقاري.

كذلك فإن الأسواق العقارية المصرية شهدت في الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً وارتفاعاً ملموساً في أسعار العقارات، حيث ارتفعت أسعار المنازل خلال العقد الأخير بنسبة 35% تزامنا مع الطفرة النوعية التي شهدها القطاع.