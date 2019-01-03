438 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، 438 مليون درهم، حيث تم تسجيل 72 مبايعة بقيمة 116 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 43 مليون درهم و59 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 73 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في القصيص الصناعية الأولى. وتصدرت معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين. وجاءت مبايعة بقيمة 3 ملايين بمنطقة نخلة جميرا مأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت نخلة جميرا المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 11 مبايعة بـ 19 مليونأ.

وسجلت الرهونات 322 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 306 ملايين و15 رهن فلل وشقق بقيمة 16 مليونا أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 180 مليون درهم، ورهن في الكرامة بـ55 مليون درهم.