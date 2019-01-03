أسكوت العالمية للفنادق تفتتح «سيتادينس قرية الثقافة - دبي» في 2019

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة «أسكوت» المحدودة (أسكوت)، أكبر مالك ومشغّل للشقق الفندقية في العالم، عن الإنجازات التي حققتها خلال 2018 في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وورد ذلك ضمن تقريرها السنوي التي اعتادت أن تصدره نهاية كل عام.

وتضم محفظة أسكوت 12 فندقاً في منطقة الخليج تتوزع في الإمارات والسعودية وعمان والبحرين، وتستعد لافتتاح فندقها الجديد هذا العام في الإمارات في دبي بقرية الثقافة، وهو فندق سيتادينس قرية الثقافة - دبي، لتضم محفظة أسكوت الفندقية في الإمارات 3 فنادق إلى جانب فندق أسكوت بارك بلايس دبي، وفندق سيتادينس ميترو سنترال دبي الذي افتتح مؤخراً في منطقة «البرشاء هايتس» في دبي.

وذكر التقرير أن الشركة حققت في منطقة الشرق الأوسط نمواً متسارعاً من خلال عدد من الصفقات التوسّعية، لتزيد العدد الكلي لمشاريعها القائمة والمستقبلية من الشقق الفندقية في المنطقة إلى 21 مشروعاً.

حيث تواصل الشركة تقدمها بخطط نموّ طموحة مُحقّقة نموّاً في إيراداتها بنسبة 10% في محفظة مشاريعها العقارية الإجمالية، إضافة إلى زيادة في معدّل إشغالها بمتوسّط تراوح بين 10 و15%، ووصل عدد عمليات الحجز الإجمالية في السعودية إلى 26,72 ألفاً في 2018 مقارنة بـ 24,33 ألف عملية حجز في 2017.

وقال فنسنت ميكوليس المدير العام الإقليمي لشركة أسكوت في الشرق الأوسط وأفريقيا: نتطلّع قُدماً لعام 2019 وما يليه، ونخطط لإبرام المزيد من التحالفات وعقود الإدارة واتفاقيات حقوق الامتياز، ونسير الآن بخطى ثابتة نحو تحقيق مكانة متميزة في الشرق الأوسط، ونهدف لتوفير 5000 وحدة في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول 2020.