7.35 مليارات مبيعات سوق دبي الحرة 2018

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سوق دبي الحرة أن مبيعاتها السنوية سجلت 7.35 مليارات درهم (2.01 مليار دولار) في نهاية 2018، بنسبة زيادة بلغت 4.31% بالمقارنة مع العام الماضي.

وأعطت مبيعات شهر ديسمبر مؤشراً قوياً على أن السوق في طريقها لإنهاء موسم 2018 على نحو مميز، بعد أن تجاوزت مبيعاتها في 29 ديسمبر 7.3 مليارات، وواصلت أداءها القوي لتسجيل أرقام مبيعات شهرية قياسية وصلت إلى 783.5 مليوناً (214.6 مليون دولار).

واحتفت السوق في 20 ديسمبر بالذكرى 35 لتأسيسها حيث قدمت لعملائها خصومات 25% على مجموعة واسعة من السلع، ما قفز بالمبيعات إلى مستويات جديدة، حيث شهدت منافذ السوق تسجيل 103.62 آلاف معاملة بيع في ذلك اليوم، محققة 106.8 ملايين درهم في 24 ساعة.

وقال كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: يسعدنا أن نعلن عن النتائج الإيجابية التي حققناها في موسم 2018، الذي احتفينا خلاله بالذكرى السنوية الـ 35 لتأسيس سوق دبي الحرة، وقد عمل جميع أعضاء فريق عمل السوق بجد لتوفير أرقى تجربة تسوق لعملائها في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، وأضم صوتي إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارتنا، في توجيه الشكر لهم.

أصناف

وشملت الأصناف الأربعة الأكثر مبيعاً: العطور، والتبغ، ومستحضرات التجميل، والإلكترونيات، وحققت العطور مبيعات بـ 1.1 مليار درهم (301.6 مليون دولار)، وأسهمت بنسبة 14.97% من إجمالي المبيعات السنوية، بينما سجلت مستحضرات التجميل 762.43 مليون درهم (208.8 ملايين دولار)، والإلكترونيات 595.32 مليون درهم (163.1 مليون دولار).

وارتفعت مبيعات صالات المغادرين 6.12%، مسجلة 6.49 مليارات درهم (1.78 مليار دولار)، بالمقارنة مع العام الماضي، لتسهم بنسبة 88.35% من مبيعات 2018. وبلغ عدد معاملات البيع التي سجلتها منافذ البيع خلال العام 25.5 مليوناً، بيعت خلالها 68.75 مليون قطعة سلعية.

وشهدت السوق مزيداً من النمو والتوسع مع التجديد الذي طرأ على الصالة C، وافتتاح متجر للسوق الحرة على متن سفينة «الملكة إليزابيث الثانية»، التي تعد أول فندق عائم في ميناء راشد.