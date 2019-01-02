«سامسونغ» تطلق خدمة الوصول عن بعد

المصدر: دبي- البيان

أعلنت سامسونغ للإلكترونيات إطلاق خدمة الوصول عن بعد، وهي ميزة جديدة سيتم تضمينها في أجهزة التلفزيون الذكية التي ستطلقها الشركة العام الجاري،.

حيث توفر اتصالاً لاسلكياً معززاً بأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، ما يمكن المستهلكين من التحكم عن بعد بالتطبيقات والبرامج المدمجة باستخدام أجهزة التلفاز الذكية من سامسونغ.

وسيكون بمقدور المستخدمين التحكم بمحتوياتهم المعروضة على الشاشة بطريقة سلسة عبر ميزة الوصول عن بعد، والتي تمنحهم القدرة على توصيل تلفزيونهم الذكي من سامسونغ بالعديد من أجهزة الإدخال ومن بينها لوحة المفاتيح.

وسيتمكن المستخدمون دون الحاجة لوصلة HDMI من النفاذ إلى أجهزة الكمبيوتر، الموجودة في مكان آخر من المنزل، عبر التلفزيون للقيام بالعديد من النشاطات ومن بينها تصفح الإنترنت أو اللعب باستخدام شاشة التلفاز، عدا عن لوحة مفاتيح وفأرة متصلتين.

وسيتمكن المستخدمون من التحكم بأجهزتهم المتصلة بجهاز تلفاز مع لوحة مفاتيح وفأرة لعرض محتوياتهم على شاشة أكبر في عملية سهلة وبسيطة. كما يمكن النفاذ إلى الخدمات السحابية المستندة إلى برنامج لتصفح الإنترنت باستخدام ميزة الوصول عن بعد.

ويمكن الاستفادة من هذه الميزة في أي مكان من العالم بفضل برنامج VMware Horizon، حل البنية التحتية لسطح المكتب الافتراضي