1.37 % ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء بدبي

المصدر: دبي- وائل نعيم

سجّلت تكاليف البناء ارتفاعاً بنسبة 1.37% خلال الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته، وتبين أن أسعار تكاليف البناء ارتفعت بنسبة 1.32% للمباني السكنية وبنسبة 1.53% للمباني غير السكنية.

وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: إنه عند مقارنة الأرقام القياسية لتكاليف البناء خلال الربع الثالث 2018 مع الربع الثالث 2017، نلاحظ ارتفاع تكاليف البناء بنسبة 5.87% حيث ارتفعت تكاليف البناء للمباني السكنية بنسبة 5.98% وللمباني غير السكنية بنسبة 5.47%.

تكاليف البناء

وفيما يتعلق بحركة تكاليف البناء خلال الربع الثالث 2018 مقارنة بالربع الثاني، أوضح المهيري أن أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني ارتفعت بنسبة 0.23% وجاءت الزيادة نتيجة للارتفاع في مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 0.28% وذلك على الرغم من انخفاض أسعار مواد التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.75%.

كذلك ارتفعت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 3.12% ويعود ارتفاعها إلى زيادة أجور العمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 3.32% رغم انخفاض أسعار تكلفة استئجار المعدات بنسبة 0.71 %.

المباني السكنية

وأضاف: ارتفعت الأسعار للخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية بنسبة 0.24%.

وجاءت الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 0.30% وذلك رغم انخفاض أسعار مواد التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.75%. كما ارتفعت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 03.12% ويعود ارتفاعها إلى ارتفاع أجور العمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 3.32% مع انخفاض أسعار تكلفة استئجار المعدات بنسبة 0.71%.

المباني غير السكنية

وقال: ارتفعت الأسعار للخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية بنسبة 0.19%، وجاء ارتفاعها نتيجة لزيادة مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 0.24% مع انخفاض أسعار مواد التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.75%.

كذلك ارتفعت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 3.11% ويعود ارتفاعها إلى ارتفاع أجور العمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 3.32% رغم انخفاض أسعار تكلفة استئجار المعدات بنسبة 0.71%.

مقارنة

وبالنسبة لحركة تكاليف البناء خلال الربع الثالث 2018 مقارنة بالربع الثالث 2017، أوضح عارف المهيري أن أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني ارتفعت بنسبة 7.51% والتي جاء ارتفاعها نتيجة للارتفاع في مجموعة مواد التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 12.70% ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 7.24%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 3.51% وجاء ذلك نتيجة لارتفاع مجموعة أجور العمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 3.60% ومجموعة تكلفة استئجار المعدات بنسبة 1.68%.

وأشار إلى أن أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية ارتفعت بنسبة 7.58% نتيجة للارتفاع في مجموعة مواد التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 12.69% ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 7.30%.

وارتفعت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية بنسبة 7.25%. وجاء الارتفاع نتيجة لزيادة مجموعة مواد التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 12.73% ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 7%.