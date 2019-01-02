بدء تطبيق «الطوابع الرقمية» على السجائر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب اعتباراً من أمس، تطبيق نظام وضع العلامات المميزة «طوابع رقمية» على جميع أنواع «السجائر» المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً في خطوة تستهدف مكافحة التهرب الضريبي وتطبيق إجراءات رقابية موحدة لتعزيز التنافسية والشفافية.

ومن المقرر توسيع نطاق النظام تدريجياً ليشمل كافة منتجات التبغ التي سيتم تتبعها إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على التبغ ومنتجاته.

وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب على ضرورة التزام شركات توريد التبغ بالنظام لتفادي تعرضها للعقوبات، وتجنب حرمانها من مزاولة أعمالها لحين الامتثال الكامل لمتطلبات النظام الذي يدعم عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق لمنع بيع منتجات مهربة وغير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها.

حيث سيتم تثبيت الطوابع أو «الختم الرقمي» على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة، ويتضمن هذا الطابع أو الختم معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.

واعتباراً من أول مايو المقبل سيُمنع استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة بدون وجود العلامات المميزة، فيما سيحظر بيع جميع أنواع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الرقمية» في أسواق الدولة اعتباراً من أغسطس المقبل.